Kinderen kunnen heel jaar door oefenen voor fietsexamen

Hooglede/Handzame Quinten (7) zoekt al een week naar zijn 45 duiven: “Elke avond schudt hij met zijn potje, in de hoop dat ze terugkomen”

“Als we een duif zien, moeten we kijken of het één van de zijne is. Het is zo jammer voor onze Quinten.” Toen de 7-jarige knaap uit Hooglede, maar afkomstig uit Handzame, - vol verwachting en blijdschap - voor de allereerste keer zijn duivenkot mocht openen, vlogen zijn geliefde vogels weg met een andere groep. Wie weet kan u de jonge duivenvriend wel helpen in zijn zoektocht?

14:57