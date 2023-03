Kans op bewolking in Diksmuide vanochtend

Verloofde blijft met veel vragen achter na dood Levie (38): “Overdosis medicatie? Hij wilde nog geen Dafalgan nemen...”

Familie en vrienden hebben begin deze week afscheid genomen van Levie Debruyne (38). De dertiger uit Diksmuide werd eind februari levenloos in bed aangetroffen door zijn verloofde. Het parket startte een onderzoek, maar die resultaten roepen nu veel vragen op. “Nu roddelen er zelfs mensen over drugsgebruik, maar dat is absoluut niet waar”, zucht zijn verloofde Cecile (27), die haar verhaal doet.