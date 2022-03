Kangoeroe Skippy is na een week veilig terug thuis

VladsloEen week nadat Skippy de kangoeroe kon ontsnappen uit de weide van Frank Hillewaere (54) in Vladslo, een deelgemeente van Diksmuide, kon het dier gevangen worden. Hij is verzwakt maar het stelt het verder goed. “Het is nu nog enkele dagen bang afwachten of hij het zal halen, maar ik ben de mensen die geholpen hebben alvast heel dankbaar”, blikt Frank tevreden terug.

De bewoners van Vladslo en omstreken waren de voorbije week in de ban van een kangoeroe die losliep. Eigenaar Frank Hillewaere kreeg heel wat tips door, maar het dier kon niet gevangen worden. Skippy werd regelmatig gespot in het Praetbos en rond het Duits militair kerkhof in Vladslo. “Ik kreeg nu telefoon van boer Gerard die Skippy had zien zitten op anderhalve kilometer van ons huis. Ik ben er meteen naartoe gereden met mijn dochters. Met de hulp van nog twee fietsers die net voorbijkwamen konden we Skippy insluiten. Die man had zijn auto tegen een haag geparkeerd en met de aanwezige mensen sloten we hem in. Ik ben dan op hem gesprongen en kon hem zo vangen”, doet Frank zijn relaas. Hij is de mensen die hem geholpen hebben enorm dankbaar. “We hebben enorm veel geluk gehad dat die mensen daar net voorbijkwamen en dat ze ons wilden helpen.”

Verzwakt

Skippy is verzwakt van zijn avontuur en werd in een quarantainestal geplaatst om tot rust te komen. “We hebben een warmtelamp voorzien zodat hij terug kan aansterken. Het is nog even afwachten of hij het zal halen. De dierenarts is er al bij geweest, hij heeft medicatie gekregen en als hij de komende dagen haalt dan is er veel hoop dat hij erdoor komt.” Frank is alvast opgelucht dat hij na een week terug is. “Ik was altijd bang dat hij zou aangereden worden door een auto en dat iemand gewond zou geraken.”

Frank had een beloning beloofd voor de persoon die skippy kon vangen. “Ik heb de mensen die geholpen hebben uitgenodigd om volgende week te gaan eten in een plaatselijk restaurant Vladslo. Ik ben alleszins verrast van de vele mensen die met ons meegeleefd hebben en ons probeerden te helpen. In dat opzicht is dit echt wel een positief verhaal”, besluit Frank.