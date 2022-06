Kameraden openen hondvriendelijke zomerbar El Dorado op … een industrieterrein

Kevin Arnold (28) uit Oostduinkerke, Dario Clauw (33) uit Diksmuide en Nicolaas Balloey (36) uit Nieuwpoort openen met de nodige trots en vooral heel veel enthousiasme hun zomerbar El Dorado in de Nijverheidstraat 1. Proef er zeker eens het speciaal gebrouwen bier Heroes El Dorado met de gelijknamige hop uit Zuid-Amerika. Het is een blond biertje met een alcoholpercentage van 5 procent. Verder zien we op de kaart tapas, pizza, ijsjes, streekbieren, cock- en mocktails. “Kortom alles om je een aangenaam moment te bezorgen”, vat Nicolaas het samen. Hij runde jaren frituur Dolfijntje in Nieuwpoort-Bad. Samen met Dario lanceerde hij een paar jaar terug Heroes Amazing Beer. De zomerbar is gelegen op een industrieterrein maar daarvan is weinig te merken. “We hebben er een gezellige plek van gemaakt met voldoende zitplaatsen voor ruim 200 mensen”, nodigt Dario uit. “Er staat een springkasteel, er is voldoende speelruimte en ook de honden kunnen ravotten in een afgesloten weide. We hopen dat onze klanten hier kunnen ontspannen en vooral lang blijven plakken.”