John en Ingrid moeten liefst 3 jaar procederen voor de aanleg van... een bos: “We hadden geen tegenkanting verwacht”

Oud-strij­ders belanden bij verhuis kerkhof in put: gebrek aan respect of enige oplossing?

In mei verhuist stad Diksmuide het kerkhof van Keiem naar de begraafplaats in de Streuvelstraat. Van de 315 graven gaan er 47 mee, de rest van de stoffelijke overschotten wordt in een nieuwe knekelput gedaan in de Streuvelstraat. Dat lot wacht ook de restanten van een aantal oud-strijders. “Maar respect hebben we zeker”, reageert schepen Martin Obin (CD&V). “Zo komt er sowieso een huldeplaatje.”