Jochen zet grappig filmpje met boze moeder op TikTok... en haalt nu al 625.000 kijkers: “Ze kan er nog mee lachen, maar wordt nu overal herkend”

Gistel/DiksmuideDe moeder van Jochen Van Isacker (37) ontplóft, als hij klaagt over de ‘croque-monsieurs’ die ze klaargemaakt heeft. De Gistelnaar zette het filmpje vorige week op TikTok... en ging viraal. Het werd al 625.000 keer bekeken. “Waarom het zo populair is? Misschien omdat het uit het leven gegrepen is.”

Nee, Jochen Van Isacker is geen doorgewinterde influencer. De man is vrachtwagenchauffeur bij het transportbedrijf Lieven Crombez in Torhout. Daar verblijdde hij zijn collega’s al vaker met ludieke filmpjes. “Het waren mijn twee jongere collega’s die zeiden dat ik er iets mee moest doen op TikTok. Tot vorige week donderdag had ik misschien 20 volgers en een paar filmpjes op mijn account staan. Mijn collega’s gaven me wat tips om meer bereik te halen.”

‘Oed brood? ‘t Is vesch!’

Toen hij zaterdag bij zijn ouders in Keiem bij Diksmuide aan het werk was in de tuin, maakte hij een nieuw filmpje, maar hij kon nooit vermoeden dat het zo uit de hand zou lopen. “We krijgen van mijn moeder Brigitte altijd een lekkere biefstuk als we daar zijn. Mijn broer en ik zijn verzot op de steak maison van de plaatselijke slager in Keiem. Deze keer had ze dit niet gedaan, dus wilde ik haar wat op stang jagen en ik besloot om het te filmen.”

Quote Mijn broer en ik jagen mijn ma al eens graag op stang. Ze is 60 jaar, wij houden haar op die manier jong Jochen Van Isacker

Jochen maakte zich in het sappig West-Vlaams boos, omdat hij na een dag werken enkel wat ‘oud brood met kaas en hesp’ kreeg in plaats van een goede biefstuk. Daarop schiet zijn mama uit haar sloffen, met de gevleugelde woorden: ‘Oed brood? ‘t Is vesch!’.

#moedersbelike #whatalife #bloemenschort ♬ origineel geluid - jochenvanisacker @jochenvanisacker moeders aan de poeders #croquemonsieur

“Je zou denken dat mijn ma’s reactie gespeeld is, maar zo reageert ze altijd”, lacht Jochen. “Ze wordt snel boos, maar na vijf seconden is het meestal alweer vergeten. Mijn broer en ik jagen haar dan ook al eens graag op stang. Ze is 60 jaar, wij houden haar op die manier jong (lacht). We zijn een hecht gezin. We gaan elk jaar samen met de ganse familie op reis en we helpen onze ouders ook waar nodig. Nu hebben we de tuin helpen aanleggen. Mijn ouders hebben altijd voor ons gezorgd, het is maar normaal dat wij nu hetzelfde doen”, zegt Jochen.

Nog meer filmpjes

Dat zijn filmpje zóveel zou bekeken worden, had hij weliswaar niet verwacht. “Ik dacht dat er 300 mensen zouden kijken of zo, maar tegen ’s avonds waren het er al 30.000. Doorheen de week bleef dat maar oplopen. Ik weet niet goed waarom het zo populair is. Het heeft er misschien mee te maken dat het niet ‘gemaakt’ is, wat veel andere filmpjes op TikTok wel zijn. Het is uit het leven gegrepen. Je hebt veel mensen die de situatie herkennen. Mijn moeder die zo explodeert, is natuurlijk ook grappig.”

Toen zijn moeder hoorde dat het filmpje zoveel succes had, vond ze het niet erg. “Ze zei gewoon: ‘ma je meent dat toch niet, gieder ziet toch kèrels wi.” Ondertussen werd ze er ook vaak over aangesproken. “Ze werkt als poetsvrouw bij de stad Diksmuide en veel mensen hadden haar natuurlijk herkend. Ze was deze week zelfs bij de schoonheidsspecialist in Torhout en ook daar spraken ze er haar over aan.”

Jochen nam ondertussen al nieuwe videootjes op met zijn moeder. “Iedereen zegt dat ik er meer moet maken. Ik ga mijn eigen filmpjes zeker nog online zetten. Mijn bedoeling is om vooral om mensen eens goed te doen lachen. Het leven is al serieus genoeg, je mag ook eens ‘leute’ maken.”