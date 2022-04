Inschrijven voor wandelevent Vierdaagse van de IJzer kan vanaf vrijdag

Het startschot wordt dinsdag 23 augustus in Oostduinkerke gegeven. Er is een bloemenhulde in de OLV-straat in Nieuwpoort en het Zouavenplein in Koksijde. Op 24 augustus starten de deelnemers in Diksmuide. Daar staan er zes plechtigheden op het programma in Merkem, Diksmuide, Stuivekenskerke en Vladslo. Poperinge is de startplaats op donderdag 25 augustus. Op de begraafplaats in de Nachtegaalstraat in Haringe en de Grote Markt in Poperinge vindt een bezinningsmoment plaats. De Vierdaagse sluit op vrijdag 26 augustus af in Ieper met een stiltemoment in Zillebeke, The Last Post om 15.30 uur aan de Menenpoort en het slotdefilé op de Grote Markt.