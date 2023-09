Inhaalmanoeuvre eindigt in ravage, fietser (61) overlijdt: “Toen we buitenkwamen, was de buurman al bezig met reanimeren. Tevergeefs...”

Op de vooravond van de eerste schooldag: Nieuwpoort stelt zijn eerste regenboog­ze­bra­pad voor

In de Astridlaan in Nieuwpoort-Stad, vlakbij de Kerkstraat, ligt een kleurrijk zebrapad. Daarmee toont de kuststad dat iedereen, ongeacht zijn of haar geaardheid, welkom is in Nieuwpoort.