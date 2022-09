In wzc Yserheem verspillen ze 4 ton minder voedsel maar gaat er nog steeds 4 ton in de vuilbak

“Niemand weet hoeveel honger hij de volgende dag zal hebben maar door efficiënter te werken kan je toch voorkomen dat er te veel overschotten in de vuilbak belanden”, stelt schepen van Sociale Zaken Katleen Winne (Idee Diksmuide) vast nadat het woonzorgcentrum Yserheem een traject heeft doorlopen met FoodWIN. Dat is een organisatie die voedselverspilling in beeld brengt en maatregelen voorstelt om dat tegen te gaan. “Vorig jaar ging er 8.414 kilo verloren alleen maar wat de warme maaltijden betrof. Nu merken we dat er 4.346 kilo minder werd verspild. Dat komt neer op een besparing van ruim 6000 euro. Het ligt vooral aan de juiste porties uitscheppen. We gebruiken nu kleinere opscheplepels. Wanneer de bewoner toch nog honger heeft, is een extra portie uiteraard altijd mogelijk. Voedselrestjes verwerken we in soep die we ook verkopen in de cafetaria. We hebben het eetgedrag van onze bewoners grondig onderzocht en zagen dat de kalfslapjes met erwtjes en puree niet zo geliefd waren. Die zullen we dus niet meer zo vaak op de menu plaatsen. Topper is de Italiaanse burger. Aardappelen en groenten belandden het vaakste in de vuilnisbak.”