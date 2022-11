IN BEELD. Van thuis uit scrollen door de grootste digitale collectie WOI-luchtfoto’s ter wereld

Na twintig jaar hard zwoegen, is het geoportaal ‘Luchtfoto 1914-1918’ gelanceerd. “Het is de grootste digitale collectie luchtfoto’s uit de Eerste Wereldoorlog ter wereld”, onderlijnt Birger Stichelbaut van de Universiteit van Gent. De archieffoto’s komen uit de collecties van het In Flanders Fields Museum in Ieper, het Koninklijk Legermuseum in Brussel en het Imperial War Museum in Londen. Daaruit is een selectie van 2.500 luchtfoto’s gemaakt die allemaal zijn genomen tussen 1914 en 1918.

“De eerste vlucht ooit was er één van tien seconden in 1903. De eerste luchtfoto werd in 1908 genomen en zes jaar later brak de Eerste Wereldoorlog uit”, schetst Stichelbaut. “De vliegtuigen zagen er lamentabel uit en de fototoestellen stonden nog in hun kinderschoenen. De fotografen probeerden op een kilometer hoogte met een manuele camera met glasplaat een scherp beeld te schieten van het landschap. De verkenningsvluchten gebeurden door zowel de geallieerde als de Duitse inlichtingendiensten. Vanuit de lucht ontdekten ze de posities en de intenties van de vijand.”

Quote De tool toont het landschap waarin de oorlog plaatsvond maar ook hoe de oorlog het landschap heeft veranderd. Birger Stichelbaut van de Universiteit Gent

Het zijn die waardevolle archiefbeelden die nu voor iedereen toegankelijk zijn. “Ze leveren een schat aan informatie op”, laat Birger nog weten. “Je kan op exacte adressen zoeken. Links zie je welke oude foto’s beschikbaar zijn met daarbij de juiste bron. Rechts vind je een balkje dat je naar rechts kan schuiven. Terwijl je dat doet zie je de WOI-luchtfoto veranderen in een hedendaags beeld. Voor de drie deelnemende musea is het portaal interessant omdat ze veel gerichter kunnen zoeken en kennis kunnen delen. Ook de inwoners, archeologen en zelfs ondernemingen hebben er baat bij. Waar liepen de loopgraven? Bij de opstart van een bouwwerf is dat een interessante vraag waarop je liever vooraf het antwoord kent. Wie geïnteresseerd is in de familiegeschiedenis kan bijvoorbeeld op zoek naar de hoeve waar zijn of haar grootvader heeft ondergedoken. De tool toont het landschap waarin de oorlog plaatsvond maar ook hoe de oorlog het landschap heeft veranderd.”

Naast het opzoeken van al die beelden kan je via de website ook te weten komen hoe je reproducties kan bestellen. Bij het gebruik van de foto’s op het geoportaal moet je goed letten op de bronvermelding. Je mag namelijk niet zomaar beelden van de website plukken. “We hebben het zo toegankelijk mogelijk gemaakt en hopen dat de mensen er iets aan hebben”, reageert gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). Er wordt nu al nagedacht over een vervolg. Binnen een paar jaar wil de provincie iets gelijkaardigs lanceren voor de Tweede Wereldoorlog.

Volledig scherm Caesars Nose Cemetery WO Boezinge (IWM) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-IWM

Volledig scherm Caesars Nose Cemetery nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Diksmuide 1918 (bron WHI (KLM-MRA NR 791)) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-WHI

Volledig scherm Diksmuide nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Brugge haven WOI (bron WHI (KLM-MRA nr 8951) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-WHI

Volledig scherm Brugge haven nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Kraters Sint-Elooi WOI in Voormezele (IWM) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-IWM

Volledig scherm Kraters Sint-Elooi nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm De Haan 1918 WO I (bron WHI (KLM-MRA NR 8104)) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-WHI

Volledig scherm De Haan nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm New irish farm Cemetery 1918 Ieper (bron WHI (KLM-MRA NR 7465)) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-WHI

Volledig scherm New irish farm Cemetery nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Passendale oktober 1917 (IWM) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-IWM

Volledig scherm Passendale nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Palingbeek a 1917 (IWM) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-IWM

Volledig scherm Palingbeek nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Knokke WOI (bron WHI (KLM-MRA NR 3569)) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-WHI

Volledig scherm Knokke nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Ieper Hill 63 memorial 1917 (IWM) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-IWM

Volledig scherm Ieper Hill 63 memorial 2022 © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

Volledig scherm Ieper WOI (IFFM) © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'-IFFM

Volledig scherm Ieper nu © Geoportaal 'luchtfoto 1914-01918'

