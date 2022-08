IN BEELD. Tweede dag Vierdaagse trekt nét iets minder wandelaars: “Een normale, goede editie”

De Vierdaagse van de IJzer, het wandelevenement van Defensie, is halfweg. In Diksmuide zijn er traditiegetrouw iets minder stappers maar toch is directeur Jef Verstraete tevreden. “In tegenstelling tot in Oostduinkerke waren er in Diksmuide geen files meer bij de start. De registratie liep heel vlot omdat veel mensen al hun wandelkaart hadden. We kregen al veel positieve reacties over de omlopen. In Diksmuide stapten de wandelaars, afhankelijk van de gekozen afstand, door het provinciedomein De IJzerboomgaard en het natuurgebied De Blankaart. Ook de parachutesprongen in de Pluimstraat konden op veel bijval rekenen. Er stonden zes herdenkingsplechtigheden op het programma in Diksmuide. Donderdag is het uitkijken naar de start in Poperinge. Ik spreek nu al van een normale, goede editie. We hadden dan wel een pak inschrijvingen vooraf maar veel mensen stappen niet de volledige vier dagen. We stevenen dus niet op een record af. Het hitteplan is voorlopig nog niet van kracht, wel verdelen we al extra water.”