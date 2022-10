IN BEELD. Massa volk dwaalt wat verloren door Wondernacht in stadspark

Vorig jaar werd Wondernacht nog opgevat als een stadswandeling, dit keer was de animatie beperkt tot het stadspark. Op de Grote Markt stond een handvol kraampjes met streekproducten en daar vond ook de vuurshow plaats. De zachte en droge avond inspireerde een pak volk om naar Diksmuide te komen. In het park was het chaos troef. De mensen stonden aan te schuiven, wisten niet goed waar ze naartoe moesten en de acts stonden niet steeds op een strategische plaats. De vuurspuwer bijvoorbeeld had postgevat net bij een paadje door het park waardoor veel bezoekers hun weg zochten door de bomen tussen het groen. Terug op de Grote Markt was het ook daar een drukte van jewelste. Aan het kraam met de suikerspinnen en popcorn bijvoorbeeld stond een lange rij wachtenden.

Niet verwacht

Zowel toerismeschepen Katleen Winne (Idee Diksmuide) als burgemeester Lies Laridon (CD&V) geven toe dat ze zo’n volkstoeloop helemaal niet verwacht hadden. “Het is duidelijk een formule die de mensen aanspreekt maar dat het zo’n overrompeling zou worden was ook voor ons een verrassing”, reageert Winne. “Vorig jaar was er de kritiek dat de acts te ver uit elkaar lagen maar nu we alles in het park hadden gecentraliseerd bleek dat een spreiding toch een betere optie is. We nemen dit mee voor de volgende editie. Op de Grote Markt moeten er ook meer kraampjes komen. Toch ben ik trots hoor. We hebben Diksmuide op de kaart gezet. Het orgelconcert in de kerk was machtig, de slotact met het vuur was fijn maar mocht dynamischer. We zorgen dat het in de toekomst nog beter wordt.”