IN BEELD. ‘Liksems’ in Diksmuide herinneren aan littekens door WO I

Raadslid Mark Pollentier dient klacht in nadat hond zich bezeert in schuilhok van gemeente: “Loshangen­de, verroeste draden, dat kan toch niet?”

Het voorbije weekend kreeg het hondenvangteam van de brandweer via de lokale politie een melding van een loslopende hond in Kortemark. Ze vingen het dier, staken het zoals de procedure het voorschrijft in het schuilhok, en mailden de gemeente. Door een miscommunicatie kwam er evenwel pas uren later iemand opdagen, en in die tijd had de hond zich bezeerd in het hok, dat niet meer in de beste toestand is. Onafhankelijk raadslid Mark Pollentier dient nu klacht in tegen de gemeente voor ernstige dierenverwaarlozing.