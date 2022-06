IN BEELD. Fietsersbond applaudisseert voor fietsende leerlingen maar is ook kritisch: “Controleer de fietszones”

Het fietsapplaus wordt elk jaar gegeven als stimulans voor de fietsers. De fietsersbond van Diksmuide koos strategisch voor het punt Kiekenstraat-Stovestraat. Daar is ’t Saam Aloysius gevestigd. Scholieren moeten zich een weg banen tussen het gemotoriseerd verkeer. “Hoewel er een fietszone geldt in de historische stadskern leven maar weinig chauffeurs dit na”, luidt het bij de lokale fietsersbond. “We vragen dan ook om extra te controleren want nu steken automobilisten gewoon de fietsers voorbij terwijl ze erachter moeten blijven. Ook de snelheidsbeperking wordt niet altijd gerespecteerd. Tot slot vragen we nog meer fietszones. We denken aan de Rozemarijn- , Fuselier- en IJzerlegerstraat mar ook aan woonbuurten zoals de Mandelwijk, Sint-Sebastiaanswijk, Hof ter Bloemmolens, Tuinwijk, Sint-Jansstraat, Graan- en Zonnestraalwijk. Zelfs in de dorpen mogen er fietszones komen want ook daar zijn scholen gevestigd.”