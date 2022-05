IN BEELD. Eindelijk nog eens een festival! ’t Saam Cardijn pakte uit met Todayland

De leerlingenraad organiseerde het schoolfestival samen met hun leerkrachten. “We hebben er extra lang naar moeten uitkijken en zagen ook onze fuif Eskimoon door corona in het water vallen. Ik moet je niet vertellen hoeveel deugd het deed om vandaag nog eens uit de bol te gaan tijdens Todayland”, reageert Maura Vandevenne (19) die het event mee hielp organiseren. Het thema was Studio 100 maar veel verklede leerlingen hebben we niet gespot. “We zorgden voor aangepaste animatie”, pikt Elke in. “Zo plaatsten we twee luchtkussens, zorgden voor een plek om te chillen en vergatenwe de hongerige magen niet te vullen. Dj’s maakten het feestje compleet.” Eén van de feestvierders was Toon Cornette (13). “Ik vond dit piratenhoedje nog in mijn kastje. Het past wel in het thema. Ik waagde me aan een ritje op de rodeostier, leefde me uit op het springkasteel en moest wel wat lang aanschuiven voor een zakje friet met een frikandel. Het is een superleuk initiatief.”