IN BEELD. Deze scoutsgroep zorgt zelf voor verkoeling: “We hebben ons eigen zwembad gebouwd”

Geen Gentse Feesten voor de leiders FOS De Reiger uit Gent maar dat kan de pret in Woumen niet bederven. “De leiding, toch een dertigtal personen, zijn al van vorige woensdag in Woumen. De bijna tweehonderd leden zijn gisteren aangekomen”, vertelt Kilian. “De oudste zijn nog bezig met het opbouwen van hun kamp. We hebben een moeilijke nacht achter de rug door de hitte. Vandaag gaat het beter. Er is wat wind en we hebben ons eigen zwembad. Hier en daar staat ook een klein opblaasbaar badje maar dit exemplaar is toch wel iets anders. We zijn landbouwers Lieven Herrewyn en Ans Delepierre van ’t Hof van de Rhille bijzonder dankbaar. Dankzij hun hulp konden we met gemak 14 strobalen van 250 kilo het stuk op hun plaats leggen. Een zeil erin en waterdichte siloplastic en ons zwembad was klaar. Vandaag hangen we er nog een zeil over. Dit is een fantastisch plekje. Verder letten we erop dat iedereen een hoofddeksel draagt en zich voldoende insmeert. We zitten nu al door onze voorraad van 1000 liter drinkwater en we zijn pas sinds gisteren compleet. Gelukkig kunnen we ons beredderen met het drinkbare stadswater.” De kampsite van De Reiger bestaat uit 25 slaaptenten, 15 eettenten, een keuken en een gesjorde sanitaire hoek. Centraal staat de vlaggenmast waar de groep elke dag om 10 uur verzamelt. De jeugdvereniging blijft er nog tot volgende week donderdag.