IN BEELD. Achter de schermen in oud belastingskantoor: “We zoeken nog anekdotes maar niemand wil praten”

West-Vlaanderen West-Vlaam­se korpschefs trekken aan de alarmbel over aanhoudend personeels­te­kort: “Een kritische grens is bereikt. De dienstver­le­ning komt in het gedrang”

De korpschefs van de West-Vlaamse politiezones uiten hun gezamenlijke bezorgdheid over de aanhoudende personeelstekorten en onvoldoende kandidaat-politiemensen wat tot het schrappen van opleidingen aan de West-Vlaamse politieschool dreigt te leiden. “De lokale politie kreunt onder dit gebrek aan instroom van nieuwe inspecteurs. Zelfs in die mate dat de dienstverlening aan de burger en de veiligheid en het welzijn van onze politiemedewerkers onbetwistbaar steeds meer in het gedrang komt”, zegt Brugs korpschef Dirk Van Nuffel namens al zijn collega’s.

