Hulpdiensten rukken uit voor gasgeur op parking van Ford Unicars

Vader van twee overlijdt vier dagen na frontale crash: “Bjorn was zo’n levensge­nie­ter”

De frontale aanrijding van afgelopen vrijdag in Esen bij Diksmuide heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. Nadat een 27-jarige Georgiër uit Pittem al vlak na het ongeval bezweek, is vier dagen later ook de 40-jarige Bjorn overleden aan zijn verwondingen. “Het was een ongelijke strijd”, zeggen nabestaanden.