Homejackers beroven 78-jarige vrouw en sluiten haar op in kelder: “‘Doe wat ze vragen’, herhaalde ik in mezelf”

Kortemark Grote politie­macht onderzoekt trein tussen De Panne en Antwerpen na bommelding: “De ‘explosie­ven’ waren gewoon twee computer­spea­kers”

15 december Het treinverkeer tussen De Panne en Antwerpen was dinsdag rond 16 uur een tijdlang onderbroken in het station van Kortemark na een bommelding. Een treinreiziger had in paniek de hulpdiensten gebeld, met de melding dat hij explosieven had zien zitten in de tas van een reizigster.