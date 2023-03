Hier staan de 9 meest nutteloze trajectcontroles van het land: “Het enige dat ze al opleverden, is roest”

Kortfilm ‘Hoop’ toont leven op de vlucht, door de ogen van leerlingen van College Veurne: “Niet makkelijk, maar zó belangrijk om te vertellen”

Vrijdag toont College Veurne van de Talent-is scholengroep de kortfilm ‘Hoop’ aan zijn leerlingen. Daarin vertellen de jongeren van de OKAN-klas over hun leven op de vlucht, de zoektocht naar hun identiteit en hun toekomstplannen. Subhan (15), bijvoorbeeld, liet zijn ouders, broer en zus achter in Iran, sloeg op de vlucht voor de Taliban en verblijft nu in Fedasil Koksijde. Hij en leerlinge Sasha (16) vertellen over ervaringen die je geen enkele jongere toewenst.