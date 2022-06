Het wil maar niet lukken met nieuwe campus ’t Saam: “Ontwikkelaar heeft aanvraag ingetrokken”

In de Cardijnlaan is nu al een campus van ’t Saam. Het plan is dat campus Aloysius, nu gevestigd in de Wilgendijk, naar daar verhuist. Daarvoor moeten de huidige schoolgebouwen in de Cardijnlaan gedeeltelijk afgebroken worden en komen er ook nieuwe gebouwen. Tegen die nieuwbouw protesteert de buurt. De tegenargumenten gaan vooral over de ligging op een industrieterrein. “Op 20 juni vindt een projectvergadering plaats met alle betrokken partijen”, geeft technisch directeur van ’t Saam Tommy Es een update. “Hopelijk komen we daar tot een besluit zodat we een nieuwe aanvraag kunnen indienen. In de aanloop naar dat overleg hebben we nog een alternatievenonderzoek gevoerd en de locatie in de Cardijnlaan blijkt de enige haalbare zowel financieel als op gebied van Ruimtelijke Ordening.”