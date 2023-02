Herman Demoen wint hoofdprijs eindejaarsactie

Veurne MIJN STAD. Jef Goens is verzot op zijn Veurne: “Onze Grote Markt is adembene­mend, maar er is ook een plek waar ik me diep voor schaam”

Jef Goens (67) heeft een groot hart voor Veurne. Van kindsbeen af is het een geëngageerd man, eerst bij de KSA en Volksdansgroep Zannekin, later als directeur van de vrije basisschool Nieuwstad en Bulskamp en in de lokale politiek. Vandaag is muziek zijn uitlaatklep. Samen wandelen we door zijn geliefde stad. “Mijn lievelingsplek? Waar je bij mooi weer de boten op zee kan zien varen.”