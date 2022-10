Heerlijk genieten van streekproducten of sportieve uitdaging: onze weekendtips in Brugge en aan de kust

Diksmuide “Voeding in de dorpen, detailhan­del in het centrum”: Dit is het commerci­eel plan waarmee Diksmuide zuurstof wil geven aan de midden­stand

Er is twee jaar aan gewerkt maar het commercieel strategisch plan met vijftig acties om het handelshart van Diksmuide sneller te laten kloppen ligt op tafel. Voor oppositiepartij Vooruit is het document een ferme stap terug want er is te weinig ruimte voor grote, gekende winkelketens. Tijd voor een kritisch gesprek met burgemeester Lies Laridon (CD&V), bevoegd voor middenstand. Een bloemenwinkel of lingeriezaak in de dorpen ziet ze bijvoorbeeld liever niet.

5 oktober