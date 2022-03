Heel dorp helpt zoeken, maar kangoeroe Skippy laat zich niet zomaar vangen

DiksmuideWie de afgelopen dagen het militair kerkhof in Vladslo (Diksmuide) bezocht, heeft hem wellicht gezien. Want het kerkhof heeft een ongebruikelijke bezoeker: Skippy, de kangoeroe. “Hij doet niemand kwaad. Maar hem vangen is o zo moeilijk”, zegt de eigenaar.

Een geitenbok die samen met Skippy de kangoeroe in de weide van Frank Hillewaere (54) zit, kon het poortje afgelopen zaterdag open prutsen. De vrijheid wenkte en daar profiteerde vooral Skippy optimaal van. De Bennettwallaby, een soort kleine kangoeroe, is anderhalf jaar oud. Maar nu huppelt hij vrolijk rond in het kleine dorpje Vladslo, een deelgemeente van Diksmuide. En het hele dorp zoekt mee.

Eigenaar Frank kreeg ondertussen al heel wat filmpjes van dorpsgenoten door. Die zagen Skippy allemaal al ergens springen. Hij wordt voornamelijk rond het Duits militair kerkhof in Vladslo gespot. “Daar kon ik hem samen met de wijkagent en enkele toeristen al eens insluiten”, zegt Frank. “Maar toen een tractor passeerde, schrok hij op en ging hij er weer vandoor. Het is echt niet zo evident om hem te vangen.”

Skippy, de vermiste kangoeroe.

Ook in het nabijgelegen Praetbos werd Skippy al meermaals opgemerkt. Alleen blijkt het daar al helemaal onmogelijk om de snelle kangoeroe te vangen. “Het zal op het kerkhof moeten gebeuren. Daar kunnen we hem eventueel insluiten of zelfs een net spannen”, zegt Frank. “Dus we vragen mensen die hem daar zien om ons meteen op te bellen.”

Kangoeroepak en etentje voor wie Skippy vangt

Frank heeft er wel wat voor over om zijn kangoeroe terug te krijgen. Hij looft namelijk een ludieke beloning uit voor wie erin slaagt om Skippy te vangen. “Wie erin slaagt, krijgt van ons een kangoeroepak en een etentje in De Smesse cadeau”, zegt hij. “Weet je, we moeten het een beetje vrolijk houden. De tijden zijn al somber genoeg. Maar dit brengt op één of andere manier wel leven in de brouwerij in het dorp. En op zich kan Skippy perfect overleven waar hij nu zit. Alleen heb ik soms schrik dat hij overreden zal worden. Bovendien missen onze bambi’s, alpaca, geiten en kippen hun speelkameraadje.”

Wie Skippy ziet of kon vangen, kan contact opnemen met Frank via 0496/628274.

Skippy, de vermiste kangoeroe.