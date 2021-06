Grootvader Robert geeft drie kleinkinderen coronaprik: “Het doet me iets, hun ticket naar de vrijheid schenken”

Middelkerke Dag op dag vijf jaar later: opnieuw brandstich­ting in overdekte parking, meerdere auto’s vernield

18 juni Precies vijf jaar na een zware brand in een overdekte parking in de Normandlaan in Middelkerke, waarvoor nooit een dader werd veroordeeld, zijn daar donderdagnacht opnieuw auto’s uitgebrand. Ook dit keer liep de parking felle schade op. “Er is een vermoeden van een misdrijf”, zegt politiekorpschef Frank Delva.