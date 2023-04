Grootste roofvogels van Europa daten in Diksmuide: “Het zijn grote beesten en ze vliegen regelmatig rond, de kans is dus groot dat je ze spot”

De Europese zeearend, niet te verwarren met de Amerikaanse, is gespot in het natuurgebied ‘De Blankaart’ in Diksmuide. “Met hun spanwijdte van 2.40 meter worden ze ook wel eens ‘de vliegende deur’ genoemd”, reageert roofvogelexpert Wim Bovens van natuurwerkgroep ‘De Kerkuil’. “Wat het zo bijzonder maakt, is dat we er twee gezien hebben die lijken te koppelen.” Moeten buurtbewoners hun kippen afschermen? Zijn bezoekers van De Blankaart nog wel veilig met zo’n predator in de buurt?