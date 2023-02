GO! Atheneum wil starten met opleiding wellness en lifestyle

“Er is een toenemende vraag naar beide facetten van de schoonheidszorg en daarop willen we met ons lessenpakket inpikken”, duidt directeur Jochen Nolf. “Schoonheidsverzorging, lichaamsverzorging, massagetechnieken en gedragswetenschappen zijn een paar van de vakken die deel zouden uitmaken van de nieuwe opleiding. We hebben de aanvraag ingediend en verwachten volgende maand uitsluitsel. Als het goedgekeurd wordt dan bieden we die module aan vanaf de tweede graad.” GO! Atheneum is in Diksmuide verspreid over een campus in de Kaaskerkestraat en de Grauwe Broedersstraat. Er lopen 275 leerlingen school. Op 26 maart is een opendeurdag gepland.