GO!Atheneum Diksmuide zamelt maandverbanden en tampons in voor zijn leerlingen

De school pikt zo in op het project Goed Geregeld van de collega’s van het Veurnse Atheneum. “Wij werken samen met de vzw Rebelle die her en der inzamelboxen plaatst waar mensen ongebruikte menstruatieproducten kunnen doneren”, laat leerkracht zedenleer Auke Vanblaere weten. Die inzamelboxen staan niet alleen in school maar ook bij Colruyt, muziekclub 4AD en de Oxfamwereldwinkel allemaal gevestigd in Diksmuide. “Daarnaast zijn we ook voortdurend op zoek naar sponsoring zodat we altijd voldoende voorraad hebben om in de toiletten te plaatsen. Met die actie gaan we niet alleen menstruatie-armoede tegen maar maken we het bespreekbaar.” Rebelle heeft in onze provincie al inzamelboxen geplaatst in Zedelgem en Kortrijk en binnenkort in Brugge.