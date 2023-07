Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Diksmuide vandaag

Twee maanden na verwoesten­de brand in feestzaal blijft Andy (40) hoopvol: “Tegen volgende zomer wil ik heropenen”

“In mijn hoofd komt er een volledige nieuwbouw – de schade is simpelweg té groot, om nog maar te zwijgen van de geur.” Feestzaal Den Doedel van Andy Eeckloo (40) en echtgenote Melissa Vantuyne in Koekelare – een investering van 2 miljoen euro – was nauwelijks acht maanden open, toen een verwoestende brand een ravage aanrichtte. Twee maanden later blijft Andy evenwel hoopvol. “Ik wil tegen volgende zomer een nieuwe feestzaal openen, maar de vraag is: tegen welke prijs?”