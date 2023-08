30 werknemers geëvacu­eerd nadat dak pannenkoe­ken­be­drijf in brand staat

De brandweer werd vannacht opgeroepen om naar het pannenkoekenbedrijf Creapan in de Ondernemingenstraat in Veurne te gaan. Daar was brand ontstaan op het dak van de zaak. Dertig werknemers moesten geëvacueerd worden.