Georges Stael viert 100ste verjaardag: “Elke dag karnemelkpap en je wordt zo oud als ik”

Georges was de middelste van tien kinderen toen hij op 14 maart 1922 in Eernegem werd geboren. Met zijn inmiddels overleden echtgenote Julia Ghyllebert kreeg hij twee kinderen. Er zijn intussen ook vier kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Zijn leven lang was hij actief in de bouw. Eens op pensioen werd tuinieren zijn passie. Zijn dochters Moniek en Liliane vierden samen met hun papa zijn honderdste verjaardag. Georges is nog in prima gezondheid en woont al acht jaar in Yserheem.