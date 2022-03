Gemeenschapswacht Diksmuide labelt gratis fietsen

Diksmuide Bestuur­ster ramt tuinafslui­ting en moet door brandweer bevrijd worden uit voertuig

In de Beerststraat in Vladslo, deelgemeente van Diksmuide, gebeurde dinsdagochtend even voor 11 uur een spectaculair ongeval. Een wagen belandde er op de zijkant en ramde een tuinafsluiting. De bestuurster raakte gewond en moest uit haar benarde positie bevrijd worden door de brandweer.

