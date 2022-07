Foodbar Perron 74 krijgt een vervolg: “Ook deze zomer opnieuw eten en drinken naast de Frontzate”

Je vindt de foodbar langs de Blauwhuisweg 1 in Pervijze. “Het concept van vorig jaar hebben we behouden”, laat Pieter-Willem weten. “Dat betekent dat ons decor bestaat uit gerecycleerd materiaal met hier en daar een kunstzinnige knipoog van Wilfried Lombary. Hij maakt onder meer dieren met materiaal dat hij vindt op containerparken of schroothopen. In mijn mobiele keuken maak ik allerlei tapas, desserts, cocktails en mocktails. Ik richt me zowel naar de toevallige passant als naar gezinnen of collega’s die de werkweek willen afsluiten. Een gemoedelijke sfeer typeert het geheel.”