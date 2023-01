Foltering van man (31) door eigen vriendin (39) werd ook gefilmd: twee verdachten blijven maand langer in de cel

De feiten dateren van een week geleden . Het 31-jarige slachtoffer deed dinsdag in de vooravond aangifte bij de politie van de zone Polder. M.D. verklaarde dat hij was kunnen ontsnappen uit een woning in Diksmuide waar hij al sinds maandag werd vastgehouden. “Ik ben bijna 30 uur gegijzeld en mishandeld", verklaarde de man aan de politiemensen. Bovendien werd hij naar eigen zeggen ook bestolen.

Feiten gefilmd

Ondertussen raken steeds meer details bekend over de feiten. De 39-jarige in kwestie is zoals eerder geschreven de, ondertussen ex-, vriendin van het slachtoffer. Zij zou hem een lesje hebben willen leren omdat de man haar slecht zou hebben behandeld én bedrogen. Samen met twee vrienden wachtte ze haar vriend vorige week op in haar woning, waarop het slachtoffer zich moest uitkleden tot zijn onderbroek. Zijn eigen vriendin zou hem daarop geslagen hebben met een matrak. Mogelijk gebruikte ze ook een boksbeugel. Dat het wel degelijk de vrouw is die de man toetakelde, zou duidelijk geworden zijn omdat één van de verdachten de feiten filmde. “Mijn cliënt heeft inderdaad bepaalde zaken gefilmd, maar heeft zelf geen slagen uitgedeeld", zegt meester Herman Baron, die dinsdagochtend tevergeefs om elektronisch toezicht vroeg voor de 39-jarige mannelijke verdachte.