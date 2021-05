Fitnesszaak laat mensen buiten sporten: “Mensen willen hun coronakilo’s kwijt en wij helpen hen daarbij”

Handzame/Puurs Dieven zijn drie uur bezig met vrachtwa­gen te stelen, maar vergeten dan iets cruciaals

7 mei Bij de firma Braem in Handzame bij Kortemark, verdeler van vrachtwagens en onderdelen, is in de nacht van woensdag op donderdag een truck gestolen. Op camerabeelden was te zien hoe een trio bijna drie uur in de weer was op het bedrijventerrein, om uiteindelijk een vrachtwagen van zo'n 18.000 euro te stelen. “Maar we kregen goed nieuws van de politie. De daders hadden blijkbaar niet aan alles gedacht”, zegt zaakvoerder Johan Braem.