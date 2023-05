Fietsen met de Vlaamse Canon als leidraad: bewonder IJzertoren en Huisje Nys-Vermoote

De ene parkeer­schijf is de andere niet: “Boete omdat tekst niet in drie landstalen stond”

Philip (56) kreeg een boete van 30 euro omdat zijn parkeerschijf niet in orde was. Niet dat hij het uur niet correct had gezet. Maar op de blauwe schijf stond enkel ‘Ankunftszeit’ in het Duits. En volgens de regels moet dat er in de drie landstalen opstaan. “Maar dat wist ik oprecht niet. Ik gebruik die schijf al jaren”, zegt Philip.