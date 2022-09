Extra speelruimte in Leke en Woumen

“Elk dorp verdient een speelplein”, stelt jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V). Het stadsbestuur kon rekenen op de medewerking van de scholen van Leke en Woumen. “In die twee dorpen staat nu telkens een groot klautertoestel. In Leke is dat in de Kloosterstraat en in Woumen aan de Iepersteenweg. Beide zijn vrij toegankelijk voor kinderen tot en met 15 jaar. In Leke kregen de kinderen van de basisschool inspraak in het ontwerp.”