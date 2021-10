Ex-cafébaas en twee anderen vrijuit voor verkrachting van meisje (15) omdat er toestemming was: toch 6 maanden cel voor aanranding

De zaak kwam aan het licht eind 2019, toen het meisje nog maar eens was weggelopen uit een instelling voor bijzondere jeugdzorg. Het meisje heeft geen ouders noch familie die naar haar omkijken. De politie zocht haar met man en macht en beschikte plots over de informatie dat ze een relatie had met Y.V. (33), op dat moment uitbater van café Den Engel in de Kiekenstraat in Diksmuide. Het meisje was geregeld te zien in het café en sliep boven in een kamer. Ze had er meermaals seks met Y.V., bekende hij. Maar ook stamgast B.S. (22) uit Diksmuide bleek zich aan haar vergrepen te hebben. Tijdens hun arrestaties bleven ze bij hoog en laag verklaren dat de seks met toestemming gebeurde en het meisje altijd beweerde dat ze 18 jaar was. Er werd ook nog een derde man opgepakt: G.D. (22) uit Veurne. Met hem had het meisje geslachtsgemeenschap bij de man thuis. Ze verklaarde wel dat ze verliefd was op hem.