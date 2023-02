‘Enormsmuide’ is knipoog naar aanpassing taal in kinderboeken van Roald Dahl

In de Facebookgroep ‘Je bent van Diksmuide als’ staat een foto van het stadsbord Diksmuide waarbij het woordje ‘Dik’ met rood is verbeterd in ‘enorm’. Uiteraard gaat het om een foto die bewerkt is en is dat bord niet echt beklad. Het is een knipoog naar de aanpassingen in de kinderboeken van Dahl. “Echte Diksmuidelingen spreken al langer van Smude”, is maar één van de vele ludieke reacties op de post. Eerder al dook een gelijkaardig beeld op in Dikkebus . Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) kan erom lachen. “Wat zal Oostende dan doen met het werk Dikke Mathille van George Grard”, reageert ze smalend. “De aanpassingen in de boeken van Dahl vind ik overdreven en is een beknotting van de vrijheid van de auteur maar de grapjes die errond gemaakt worden kan ik best smaken. Het mag al eens ludiek zijn.”