Elise (14) nog wekenlang in ziekenhuis na zware brandwonden tijdens experiment in chemieles: “Maar mentaal is ze ijzersterk. Ze laat haar hoofd niet hangen”

DiksmuideDe 14-jarige Elise Crombez uit Woumen moet nog wekenlang in het ziekenhuis blijven nadat ze vorige woensdag zware brandwonden opliep tijdens een experiment in de chemieklas in haar school ‘t Saam campus Cardijn in Diksmuide. “Elise heeft intussen huidtransplantaties ondergaan. Het is afwachten of haar lichaam die nieuwe huid accepteert”, vertelt papa Bjorn. “Ze houdt zich ongelofelijk sterk en volgt nu de lessen van uit haar ziekenhuisbed, op haar laptop.”