Eigenaar bankautomaten Cashpunt belooft meer netheid en privacy: “Besparingen mogen niet ten koste van de dienstverlening gaan”

Het was burgemeester Lies Laridon (CD&V) die de eigenaar aanschreef naar aanleiding van de vele klachten die ze over Cashpunt ontving. “Er waren een aantal zaken over netheid, veiligheid en toegankelijkheid die echt niet door de beugel konden. Er is bovendien geen persoon aanwezig en er is ook geen noodknop. Dat werkt het onveiligheidsgevoel alleen maar in de hand.” De burgemeester ontving nu schriftelijk de beloftes van eigenaar Batopin.

“We zullen onze poetsploeg dubbel zo vaak laten langskomen in het Cashpunt in Diksmuide”, schrijft het bedrijf aan Lies Laridon. “Daarnaast bekijken we hoe we kunnen voorkomen dat mensen ongewild toch een ticket laten afprinten. Het nummer waarop klachten gemeld kunnen worden is 0800 71 302. Daar is permanentie overdag van maan- tot zaterdag. Dit nummer staat ook op de voordeur. Een vuilnisbak plaatsen we niet omdat dit nog meer afval zal aantrekken. Voor Kerstmis voegen we 10 euro toe maar dan zullen er wel minder biljetten van 20 of 50 euro beschikbaar zijn. Eerstdaags zullen we de zijdeur automatiseren zodat iedereen vlot binnen geraakt. Om de privacy te verbeteren denken we aan stickers op het raam en een lijn op de vloer.”