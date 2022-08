Eerste dag zonder afspraak zorgt voor lange rij bij autokeuring in Diksmuide: “Ik wilde een afspraak maken maar die kwam te laat”

“Het is de eerste keer dat ik met mijn recente wagen naar de autokeuring moet en het is meteen de moeite”, reageert Valeer Mortagne uit Oostduinkerke. Hij is 85 jaar en heeft zijn documenten al in de hand hoewel hij nog een paar uur zal moeten wachten. “Ik heb tegen mijn vrouw al gezegd dat ze er niet op moet rekenen dat ik vroeg thuis zal zijn. Gelukkig is het niet zo warm want ik heb geen water bij me. Ik wilde wel een afspraak maken maar dat lukte niet. Dus zit er niets anders op dan aan te schuiven.”