Eén loket voor alle vragen over om het even welke beperking: “We luisteren en helpen gericht”

De Lovie en Vondels zijn twee vzw’s die mensen met een beperking ondersteunen in het wonen, werken en de vrije tijd. “We merken dat er nogal wat vragen zijn over de gehandicaptenzorg maar dat het niet altijd gemakkelijk is om een gericht antwoord te krijgen”, schetst coördinator Nathalie Rotsaert. “Dankzij de Vlaamse subsidie die we voor ons loket ‘Snel op weg’ hebben gekregen kunnen we drie voltijdse medewerkers aanwerven. Die houden wekelijks één of twee zitdagen in Diksmuide, Ieper, Poperinge en Veurne. Een afspraak hoef je niet te maken. We houden de drempel zo laag mogelijk, maken tijd om te luisteren en vervolgens een antwoord te geven. Deze dienstverlening bieden we gratis aan. Daarnaast begeleiden we personen met een (vermoeden van) beperking, zelfs aan huis. Dat traject kost maximum 6,27 euro per beurt. De gemeenten met wie we samenwerken stellen een ruimte ter beschikking.”

In Diksmuide is de zitdag in het sociaal huis op het IJzerheemplein op woensdag van 9 tot 12 uur en vrijdag van 14 tot 17 uur, in Ieper in Auris in Ter Waarde 1 op woens- en vrijdagvoormiddag, in het sociaal huis in de Veurnestraat 22 in Poperinge op donderdag voor- en namiddag en in dienstencentrum De Zonnebloem in de Zuidstraat 64 in Veurne op dinsdagvoormiddag en vrijdagnamiddag. Je kan het team ook bereiken door te mailen naar info@snelopweg.be of te bellen naar 057 33 49 65 (De Lovie) of 057 21 20 62 (Vondels). Meer informatie vind je ook op www.snelopweg.be