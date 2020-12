“Een jongen van 6 hoort niet bezig te zijn met de dood”: meter van Tristan roept op om hem kaartjes te sturen na vijfde openhartoperatie

Middelkerke Gasfles vliegt in brand wanneer aannemer verwarming in werfkeet wil aansteken

27 november In een werfkeet langs de Koninginnelaan in Middelkerke is vrijdag iets voor 10 uur een gasfles in brand gevlogen. Een aannemer die er aan het werk was, wou een verwarmingstoestel op gas in gang steken, maar dat liep fout.