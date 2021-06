Drie vrouwen veroorzaken relatiebreuk bij koppel na berichten met vals Facebookaccount, nu staan ze voor de rechter: “Kinderachtig gedrag van volwassenen”

Diksmuide Beruchte cafébaas (33) tot 6 maanden cel veroor­deeld na zware slagen aan klant én eigen halfbroer

14 juni De 33-jarige uitbater van café Den Engel in de Kiekenstraat in Diksmuide is tot 6 maanden cel en 400 euro boete veroordeeld voor slagen aan een klant en zijn eigen halfbroer. Y.V. daagde niet eens op zijn proces op. De man is geen onbesproken blad.