Doe zoals W’IJzer-leerlingen en stap voor Oekraïne: “Ons streefdoel is niet toevallig 2.100 kilometer”

“Wanneer een kind in Kiev de oorlog wil ontvluchten, moet het 2.100 kilometer stappen vooraleer het de hoopvolle boodschap ‘Nooit meer oorlog’ kan lezen op de IJzertoren”, vertelt directrice Charlot D’huynslager van W’IJzer. “Die gedachte inspireerde ons voor een sponsortocht ten voordele van het consortium 1212. Als we met zijn allen tussen 2 en 18 april massaal wandelen, dan moeten we er zeker in slagen om samen minstens 2.100 kilometer af te leggen. Het is een kleine moeite om je per kilometer te laten sponsoren. We hopen een mooie som geld te kunnen schenken.”