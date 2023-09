Dodelijk ongeval in Diksmuide te wijten aan ‘flakka’: “Zelfs als die drugs niet meer in je bloed zit, kan het nog gevaarlijk zijn”

DRIE IS TE VEEL. “Ze zei dat seks met ‘die andere’ beter was”: overspel met de loodgieter doen Yves’ stoppen helemaal doorslaan

“Het is hier met Yves van Erika. Wil je haar even spreken? Oei, te laat. Ze is dood.” Het telefoontje van Yves Cuypers (57) naar de minnaar van zijn vrouw maakt in 2011 duidelijk hoe zwaar zijn stoppen door zijn geslagen. Want hij liegt niet: Erika, die hem meermaals bedroog, ligt dood in haar wagen. ‘Onweerstaanbare drang’ ziet de rechter er niet in, maar hij heeft wel bemoedigende woorden: “U kunt na uw straf uw plaats in de samenleving weer innemen.” Hij heeft het bij het verkeerde eind. Ontzettend bij het verkeerde eind.