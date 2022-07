Dit zijn de resultaten van de alcoholcontrole: “Drie bestuurders bliezen positief”

In de Eernegemstraat in Koekelare hield de politie 150 bestuurders tegen die een ademtest moesten afleggen. Eén bestuurder kreeg ‘alarm’ te zien en moest drie uur zijn rijbewijs afgeven. Eén iemand blies ‘positief’, is daardoor zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt en moet zich verantwoorden voor de politierechtbank. Daarnaast was er een controle in de Poelkapellestraat in Houthulst. Van de 103 bestuurders waren er twee die ‘alarm’ bliezen en twee ‘positief’. De interventiediensten legden het accent ook gevaarlijk rijgedrag. Vrijdag werd zo een bestuurder in Diksmuide aangehouden die te diep in het glas had gekeken en zich zal moeten verantwoorden in de politierechtbank.