Dit is de paaskalender: speurtochten, zwemmen en kermis

Misschien heb je de paashaas de voorbije dagen gespot want hij dook her en der op. Hij deed dat in het kader van een wedstrijd waaraan je nog tot 20 april kan meedoen. Zoek in de etalages naar de juiste foto’s en koppel er het nummer van de handelaar aan. Bij de dienst Toerisme kan je het deelnameformulier afhalen of download het hier. Tijdens het paaszwemmen zondag kunnen kinderen zich uitleven op de hindernissenbaan. De paashaas deelt chocolade eitjes uit. Meer zin om de speurneus op te zetten? Doe dan mee aan de queeste ‘Waar is de paashaas?’ die maandag start en loopt tot 16 april. Een kleine tip: houd de winkeletalages extra in het oog. Spot je hem, mail dan dezelfde dag de locatie naar lokale.economie@diksmuide.be. Zaterdagnamiddag 16 april zitten er in het stadspark paaseieren verstopt. Deelnemen is gratis maar inschrijven is aan te raden en kan via deze link. Tot slot strijkt de paasfoor neer in het centrum van 16 tot en met 20 april. Op paasmaandag staan de marktkramen er tot 14 uur. Woensdag 20 april zijn er dolle acties en verminderde tarieven bij de foorkramers.