Dit cadeautje al gespot? Het is een creatie van ’t Saam-leerlingen

DiksmuideJe kan veel uit boeken halen maar je leert nog meer door de theorie in de praktijk om te zetten. Dat hebben ze in Diksmuide goed begrepen. Leerlingen van de derde graad van ’t Saam Cardijn creëerden vijf kerstaccenten. “De jongeren werkten er drie maanden aan. De installaties gloeien niet alleen door de verlichting maar zeker ook door onze fierheid”, klinkt schepen van Evenementen Katleen Winne (Idee Diksmuide) opgetogen.

Het stadsbestuur koos voor een aantal extra kerstaccenten en klopte daarvoor aan bij ’t Saam Cardijn. Drie maanden lang zwoegden de leerlingen van de richtingen houtbewerking, elektrische installatie en mechanica en die van lassen-constructie. “De leerlingen creëerden in totaal vijf opvallende kerstaccenten”, schetst Winne. “Aan het stadspark komt er vrijdag een houten slede met rendieren. De jongeren maakten dat volledig met de hand. Voor het stadshuis komt een metalen zetel met kussens waarop bezoekers even kunnen plaatsnemen. Tot slot plaatsen we kerstpakjes op de Grote Markt, het Italiëplein en aan de stelplaatsen van De Lijn. Die zijn groot genoeg zodat je er onderdoor kan lopen. Voldoende decor dus voor een originele kerstfoto.”

Volledig scherm Voor de leerlingen is het een interessante praktijkoefening © Stad Diksmuide

Vandaag maandag wordt het grootste deel van de creaties al geplaatst. De stadsdiensten helpen. “Het is mooi om te zien hoe onze verschillende afdelingen samenwerkten om deze opdracht te doen slagen”, reageert technisch directeur Tommy Es van ’t Saam. “We kregen de opdracht in april, in de zomervakantie bestelden we het materiaal en bij de start van het schooljaar begonnen we er al aan. Onze leerlingen zien hun werk tentoongesteld in het straatbeeld, dat is zoveel waardevoller dan een opdracht waaraan je werkt voor het examen en die je achteraf terug demonteert. De leerlingen mogen fier zijn op wat ze hebben gepresteerd”, zo vertelt technisch directeur Tommy Es.

Kerstloop trekt kerstmarkt op gang

Het stadsbestuur pakt ook nog uit met andere kerstversiering zoals de grote letters ‘Diksmuide’ op de Grote Markt, de ornamenten aan de verlichtingspalen, een grote letter ‘d’ aan het Heilig Hartplein en het woonzorgcentrum Yserheem en 353 kerstbomen. Morgen dinsdag start de opbouw van de kerstmarkt die vrijdagavond om 18 uur opent en een weekend lang voor de nodige sfeer zal zorgen. Vrijdag is er ook de kerstloop door het stadscentrum die om 20 uur start. Een uur vroeger beginnen de kinderen eraan. De opbrengst gaat naar de Warmste Week die de strijd tegen kansarmoede aanbindt. Zaterdagnamiddag kan je van de winterse boerenmarkt stappen naar de gezellige kerstmarkt. Het hele weekend zetten de handelaars hun deuren open. De eindejaarsactie, waarbij je kans maakt op waardevolle prijzen, is ook gestart. De hoofdprijs is 500 euro Diksmuidebonnen per maand en dat een jaar lang.

